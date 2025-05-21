Esenler Erokspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Esenler Erokspor Süper Lig'e Yükseldi

Esenler Erokspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükselerek lig tarihindeki 89. takım oldu.

21.05.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-offu şampiyon tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Esenler Erokspor, lig tarihindeki 89. takım olacak.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 24 Mayıs Cumartesi günkü Anadolu Efes- Beşiktaş Fibabanka 28. hafta erteleme maçıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off mücadeleleriyle heyecanın devam edeceği ligden Darüşşafaka Lassa ve Semt77 Yalovaspor düştü. Gelecek sezon bu takımların yerine Trabzonspor ve Esenler Erokspor mücadele edecek.

Esenler Erokspor, lige İstanbul'dan katılan 25. ekip olarak kendine yer edindi.

Gelecek sezon için İstanbul'dan 7 takımın yanı sıra Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Trabzon'dan da birer takım basketbol mücadelesi verecek.

İstanbul'un yanı sıra Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple lig tarihinde yer aldı.

Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep, Konya ve Muğla 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takım Süper Lig'de mücadele etti.

Lige veda edenler

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sırayı alarak lige veda edenlerden Darüşşafaka Lassa, lige tutunamadı.

ULEB Avrupa Kupası finalinde 2018'de Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 2 maçta da yenerek kupaya uzanan İstanbul ekibi, daha sonra THY Avrupa Ligi'ne de katıldı.

Türk basketboluna birçok isim kazandıran Darüşşafaka, ligdeki 29. sezonunda 2. kez küme düştü. İlk olarak 1992-1993'ten 2009-2010'a kadar kesintisiz lige yer alan Darüşşafaka, 2014-2015'te döndüğü lige veda etti.

Semt77 Yalovaspor'dan ikinci veda

2021-22'de olduğu gibi bu sezon da sadece 1 sezon ligde kalabilen Semt77 Yalovaspor, bunu tekrarlayan 8. takım oldu.

Ligde daha önce Adana Demirspor, Antbirlik, Eskişehir Basket, Göztepe, Konyaspor, Samsunspor ve TOFAŞ lige yükseldikleri 2 sezon da ligden düştü.

Lig tarihinde çeşitli isimlerle mücadele eden TED Kolejliler ise yükseldiği 3 sezon lige tutunamadı.

Basketbol Süper Ligi'nde Altay, Anadoluhisarı, Bakırköyspor, Bandırma Kırmızı, Best Balıkesir, Bodrumspor, Büyük Salat, Eczacıbaşı, Fethiye Belediyespor, Hilalspor, İTÜ, Kuşadası, Meysuspor, Muhafızgücü, Mülkiye, NASAŞ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, Taçspor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor, Yenişehir ve Ziraat Fakültesi de çıktıkları yıl lige veda etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, Türkiye, Esenler, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.