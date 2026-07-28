Esenler Erokspor'un Düzce Kampı Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenler Erokspor'un Düzce Kampı Devam Ediyor

Esenler Erokspor\'un Düzce Kampı Devam Ediyor
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Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası'nda çift antrenman yapıyor.

Esenler Erokspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Erokspor'da futbolcular, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanabilmek için günde çift antrenman yapıyor. Yoğun tempoda devam eden kamp programında kondisyon, taktik ve dayanıklılık çalışmaları ön planda tutulurken, teknik heyet oyuncuların performansını yakından takip ediyor.

Esenler Erokspor'un Topuk Yaylası kampının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esenler Erokspor'un Düzce Kampı Devam Ediyor - Son Dakika

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