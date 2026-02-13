Fenerbahçe taraftarı bir kadın, eşinin N'Golo Kante'ye olan sevgisini esprili bir paylaşımla sosyal medyaya taşıdı.
Sarı-lacivertli taraftar, eşinin Kanté'yi görünce verdiği tepkiyi paylaşarak, "Beni görünce bu kadar sevinmiyor" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası taraftarların heyecanı sürerken, söz konusu paylaşım sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Son Dakika › Spor › ''Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor'' diyerek video paylaşıp sitem etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?