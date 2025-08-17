Eski efsaneden Altay Bayındır\'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

ALTAY BAYINDIR ELEŞTİRİLERİN ODAĞI

Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu golde büyük bir hata yapan Altay Bayındır, yoğun şekilde eleştirildi.

''KALECİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELİYİM''

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri olan İrlandalı eski futbolcu Roy Keane, Altay Bayındır'ı eleştiren isimlerden biri oldu. Roy Keane, milli eldiveni sert bir şekilde yorumlayarak, ''Manchester United'ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor. Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim.'' dedi.

AMORIM'DEN DE AÇIKLAMA

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim de Altay'ın yediği golle ilgili, "Bu topla oynamak değil! Gol atmak istediğinizi anlıyorum ama kaleciye dokunuyorsunuz! İtiyorsunuz ve kalecinin topa ulaşmak için başka eli yok! Daha güçlü olmalıyız. Kuralları değiştiremiyoruz, kurallara uyum sağlamalıyız." dedi.