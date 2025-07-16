Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı

Eski Fenerbahçeli Crespo\'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
16.07.2025 18:14  Güncelleme: 18:11
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miguel Crespo, kariyerine dair açıklama yaptı. Galatasaray'a attığı golün kırılma anlarından biri olduğunu söyleyen Crespo, ''Dürüst olmalıyım ki o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. Fenerbahçe'de çok iyi bir iş ortaya koydum. O golden sonra insanlar bana gerçekten saygı göstermeye başladı.'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe'de forma giydiği dönem ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Portekizli yıldız, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, ezeli rakipleri olan Galatasaray'a attığı gol ile ilgili konuştu.

EN GURURLU ANI

Miguel Crespo, 2021'de ülkesinin Estoril takımından Fenerbahçe'ye transferinin kariyerindeki en gururlu an olduğunu dile getirdi.

''GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL''

Portekizli oyuncu, "Kariyerindeki kırılma anın neydi?" sorusunu da cevaplayarak"Kariyerimde 3 kırılma anı var. Biri profesyonel futbolcu olduğum gün. İkincisi Estoril'de hocam Bruno Pinheiro bana çok yardımcı oldu. Geçirdiğim harika sezon sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Üçüncüsü ise Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol. Dürüst olmalıyım ki o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. O golün bana ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe'de çok iyi bir iş ortaya koydum. O golden sonra insanlar bana gerçekten saygı göstermeye başladı." sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı - Son Dakika
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