Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum - Son Dakika
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Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum

03.08.2022 14:32
Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında karşılaşacağı Slovacko'da kaptanlık yapan eski Fenerbahçeli Kadlec, yarın oynanacak maçı değerlendirdi. İstanbul'da kendilerini zor bir atmosferin beklediğini belirten 38 yaşındaki savunmacı, "Açıkçası şimdiki Fenerbahçe takımında oyuncuları ismen dahi tanımıyorum. Bireysel yetenekli oyuncuları fazla ama arkada çok büyük açıklar veriyorlar." dedi.

Fenerbahçe'nin yarın akşam UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko'da forma giyen eski Fenerbahçeli Michal Kadlec, Çek televizyonuna maçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA BİZİ ÇOK BÜYÜK BİR ATMOSFER BEKLEYECEK"

38 yaşındaki Kadlec yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bizi çok büyük bir atmosfer bekleyecek. En az 40 bin seyirciye karşı oynayacağız ve buna hazır olmalıyız." diye konuştu.

"BU EŞLEŞME BİZİM İÇİN BİR BAYRAM"

Sarı-lacivertli forma altında Nani ve Van Persie gibi yıldız oyuncularla birlikte oynadığını hatırlatan Kadlec, şöyle devam etti:

"Açıkçası şimdiki Fenerbahçe takımını bilmiyorum. Oyuncuları ismen dahi tanımıyorum. Yeni bir kadro kurdular. Hücumda çok iyi olduklarını duydum. Bireysel yetenekli oyuncuları fazla ama arkada çok büyük açıklar veriyorlar. Hazırlık maçında karşılaştığımız Trabzonspor gibi bir takım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüple eşleşmek bizim için bir bayram ve biz bunu hak ettik. Bu turu geçebiliriz." açıklamalarında bulundu.

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Michal Kadlec, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Fenerli Kadlec: Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum - Son Dakika


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