Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.

27.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:34
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Galatasaray, Süper Lig'de 27.hafta maçında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanırken, galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu attı.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Gomis paylaşımında "Her geçen gün gelişmeni ve başarını görmekten gurur duyuyorum. Bizi bir kez daha şampiyon yap! Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis\'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı - Son Dakika
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