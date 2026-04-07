Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

07.04.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin eski golcüsü Adis Jahovic, Galatasaray maçı öncesi Mauro Icardi ve Victor Osimhen hakkında kıyaslama yaptı. Süper Lig'de oynanacak zorlu maç öncesi yorum yapan Jahovic, "Icardi oynasın, Göztepe için daha iyi" dedi.

Süper Lig'in ve Göztepe'nin eski yıldızlarından Adis Jahovic, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe- Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. Jahovic, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i kıyaslarken, Arjantinli oyuncuyu kızdıracak ifadeler kullandı. 

''CEHENNEME HOŞ GELDİN' DİYORUM''

Radyospor'a konuşan Adis Jahovic, Göztepe'nin son durumu ile ilgili konuşarak "Göztepe ikinci devrede biraz düşüş yaşadı, 6-7 maç galibiyet alamadılar ama en son deplasmanda kazandılar. Takım disiplin ve taktik olarak çok iyi oynuyor. Stoilov bence mükemmel bir hoca; takıma hırs, kontratak ve koşu kalitesi kattı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra daha fazla enerjiye sahip ve fizik olarak daha hazır. Ama Göztepe Stadı kolay değil, ben her zaman 'Cehenneme hoş geldin' diyorum. Göztepe taraftarı futbolcuya müthiş enerji veriyor. Galatasaray burada kolay puan alamaz. Osimhen'in olmaması Galatasaray için bir eksik ama Göztepe deplasmanında kazanmak öyle düşündükleri kadar kolay olmayacak." dedi. 

''ICARDI OYNARSA GÖZTEPE İÇİN DAHA İYİ''

Galatasaray'ın forvet hattını kıyaslayan Jahovic, Icardi için dikkat çeken bir yorum yaparak, "Maçta Icardi oynasın, çünkü ben Göztepeliyim ve bu bizim için daha iyi olur. Icardi çok büyük bir yıldız, ceza sahasında nereye vuracağını çok iyi biliyor ama son zamanlarda formsuz, belki biraz kilo da almış olabilir. Icardi oynarsa Göztepe stoperlerinin onu tutması daha kolay olur. Ama Osimhen ve Barış Alper oynarsa Göztepe'yi daha çok zorlarlar." ifadelerini kullandı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rs202020 rs202020:
    Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş... 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:40:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.