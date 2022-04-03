Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışma konusu olurken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir iddia geldi.
Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığını belirten Ahmet Çakar, " Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci Uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.
Son Dakika › Spor › Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir - Son Dakika