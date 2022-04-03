Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir - Son Dakika
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Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir

03.04.2022 23:21

Eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın rakip ceza sahası içinde kullandığı çift vuruşla ilgili, "Bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." sözlerine yer verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışma konusu olurken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir iddia geldi.

"BU VURUŞ KURAL GEREĞİ ÖN ÇİZGİ ÜZERİNDEN YAPILIR"

Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığını belirten Ahmet Çakar, " Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci Uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

Kural hatası mı yapıldı? Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
Kural hatası mı yapıldı? Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
Kural hatası mı yapıldı? Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
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Son Dakika Spor Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir - Son Dakika
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