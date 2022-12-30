Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi - Son Dakika
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Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi

30.12.2022 15:26

Eski hakem Fırat Aydınus, Sivasspor'un Galatasaray karşısında iptal edilen golü hakkında konuştu. Aydınus yaptığı açıklamada, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir. Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten" dedi.

Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar tarafından verilmeyen golü gündemdeki yerini koruyor. Eski hakem Fırat Aydınus, TV8.5 ekranlarında pozisyonu değerlendirirken, çarpıcı bir yorumda bulundu.

"NE KARAR VERECEĞİNİ BİLEMEDİ"

Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir." ifadelerini kullandı.

"ORADAN BAKTI, BURADAN BAKTI"

Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten. Erkan Özdamar'ın vücut dilinin yansıması direkt bu şekildeydi. VAR'da zaten uzun süre izledi. Oradan baktı, buradan baktı. Hala emin değil." dedi.

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Son Dakika Spor Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi - Son Dakika
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