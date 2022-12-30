Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar tarafından verilmeyen golü gündemdeki yerini koruyor. Eski hakem Fırat Aydınus, TV8.5 ekranlarında pozisyonu değerlendirirken, çarpıcı bir yorumda bulundu.
Fırat Aydınus yaptığı açıklamada, "Son ana kadar ne vereceğini bilmeyen Erkan Özdamar gördük. Bu gibi pozisyonlarda hakeme tünele girdi denilir." ifadelerini kullandı.
Hakemlik yapmış kişiler vücut dilini gördüğü an direkt anlayabilir zaten. Erkan Özdamar'ın vücut dilinin yansıması direkt bu şekildeydi. VAR'da zaten uzun süre izledi. Oradan baktı, buradan baktı. Hala emin değil." dedi.
Son Dakika › Spor › Eski hakem Fırat Aydınus'tan Galatasaray maçının olaylı hakemi için ilginç tespit: Tünele girdi - Son Dakika