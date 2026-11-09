Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor”

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor”
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Haberler.com’dan Gülce Naz Tokcan’ın sorularını yanıtlayan eski klasman yardımcı hakemi İbrahim Tokmak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yönetim anlayışını ve futbolda siyasetin rolünü değerlendirdi.

Eski klasman yardımcı hakemi İbrahim Tokmak, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) özerk olmadığını, bir kamu kurumu olduğunu savunan Tokmak, federasyonun yalnızca mali konularda özerk davrandığını ve hesap vermediğini öne sürdü. TFF’ye siyasi müdahale olduğunu iddia eden Tokmak, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini istifaya davet etti.

"TFF özerk değil, kamu kurumudur"

TFF’nin özerk bir yapı olarak bilindiğini ancak bunun doğru olmadığını söyleyen Tokmak, şöyle konuştu:

“Türkiye Futbol Federasyonu’nu yöneten herkes der ki ‘TFF özerktir.’ Bütün futbol kamuoyu bunu böyle bilir. Değil kardeşim. TFF özerk değil, TFF kamu kurumudur. TFF sadece mali konuda özerktir. Hesap vermez, devlet bunu sorgulayamaz. FIFA’ya, UEFA’ya bağlıdır.”

"Kamu kurumu olduğuna dair kararlar var"

TFF’nin kamu kurumu niteliği taşıdığını gösteren kararlar bulunduğunu belirten Tokmak, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarını, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2015'teki bir milletvekili adaylığı sürecine ilişkin kararlarını ve Anayasa Mahkemesi’nin Tahkim Kurulu’na ilişkin son kararını örnek gösterdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Anayasa Mahkemesi kararının ardından bir televizyon programında “Böyle olursa FIFA, UEFA bizim üyeliğimizi askıya alır” dediğini aktaran Tokmak, “Alsın, alsın. Üç yıl Türkiye’de futbol oynanmasın” diye tepki gösterdi.

Tahkim Kurulu kararlarının yargıya taşınamadığını hatırlatan Tokmak, “Tahkim Kurulu’nu sorgulayan bir merci var mı? Yok” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde TFF Tahkim Kurulu ile ilgili bekleyen dosyalar bulunduğunu söyleyen Tokmak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok kararı var. Yaklaşık 40 dosya hâlâ bekliyor. Değişikliği yap, farkındalığı yarat” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol FederasyonuFutbolKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:17:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Eski hakem İbrahim Tokmak: “TFF özerk değil, kamu kurumu ama mali konuda hesap vermiyor” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android