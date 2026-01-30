Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku

Eski milli futbolcu Hakan Balta\'ya aidat şoku
30.01.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'de yaşadıkları sitede aidatın 25 bin 600 TL'ye yükselmesi sonrası taşınma kararı aldı.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, İstanbul Yeşilköy'de oturdukları lüks sitede yaşanan yüksek aidat artışıyla gündeme geldi. Site yönetiminin yaptığı son toplantıda aidatlara yüzde 40 zam yapılması, Balta ailesinin tepkisine neden oldu.

AYLIK GİDER 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Zam sonrası Hakan Balta'nın yaşadığı dairenin aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye yükseldi. Aynı sitede farklı bir blokta yaşayan annesinin ödediği aidat ise 21 bin 700 TL oldu. Böylece Balta ailesinin toplam aylık aidat gideri 47 bin 300 TL'ye ulaştı. Bu rakam, İstanbul'daki birçok lüks semtte ödenen aylık kira bedellerini geride bıraktı.

TAŞINMA KARARI ALINDI

Eşi Derya Balta ile durumu değerlendiren Hakan Balta'nın, yüksek aidat nedeniyle taşınma kararı aldığı konuşuluyor. Çiftin, sitedeki sosyal imkânlar ve güvenlik hizmetlerinin bu denli yüksek bir bedeli karşılamadığını düşündüğü öğrenildi. Balta ailesinin Yeşilköy ve çevre semtlerde yeni bir ev arayışına başladığı belirtildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ 2018'DE NOKTALAMIŞTI

Hakan Balta ve Derya Balta çifti 2007 yılında evlenmişti. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve milli takımda da görev alan Hakan Balta, Ağustos 2018'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Derya Balta, Hakan Balta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman A Osman A:
    Paralar milyonlar suyunu çekmeye başlamış.25 bin için taşınma kararı alacak kadar durumlar sıkıntılı demek ki.Hiçbişey yapmadan kazanılan bol para elbet suyunu çeker. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:13:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.