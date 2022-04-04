Eski TSYD Başkanı Nezih Alkış son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor basınının duayen isimlerinden olan ve 84 yaşında hayata gözlerini yuman Alkış için naaşının getirildiği TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Alkış'ın ailesinin yanı sıra gazeteci dostları ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, spor camiasının Nezih Alkış'a spor yazarlarının en güzel ağabeysi ismini taktığına dikkati çekerek, "Hakikaten spor yazarlarının en güzel abisiydi, en güzel hocasıydı, en güzel babasıydı. Burada birçok gazeteci görüyorsunuz; beni de onları da Nezih abi yetiştirdi. Onun tezgahından geçtik. Dürüstlüğü ondan öğrendik. Çok seven bir insandı, herkese yardıma koşardı. Ama bir tek konuda acımasızdı; bize gazetecilikte haberciliğin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Karıncayı bile incitmeyen Nezih abi o konuda çok katıydı. Ondan çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.

Nezih Alkış'ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından aynı yerdeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Terim, Nezih Alkış'ın çok yakın dostu olduğunu vurgulayarak, "Aile dostumdu. Yeri doldurulmaz biriydi. Gazeteci, insan, dost olarak bende çok önemli izleri olan; hatta Türk sporunda da izleri olan biriydi. Özel hayatında da sevecen, cana yakın, dost; sıkıştığınızda yanınızda bulabileceğiniz; samimi, gerçek dosttu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kimseye kötülük düşünmeyen, sesini yükseltmeyen, her şeyi güzellikle, sevgi ile halletmeye çalışan insandı." değerlendirmesinde bulundu.