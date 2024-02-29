Eskişehir Anadolu Lisesi Gençler Karma Satranç Etkinliğinde Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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Spor

Eskişehir Anadolu Lisesi Gençler Karma Satranç Etkinliğinde Zirveye Yerleşti

Eskişehir Anadolu Lisesi Gençler Karma Satranç Etkinliğinde Zirveye Yerleşti

Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Karma Satranç etkinliğinde, Eskişehir Anadolu Lisesi büyük bir başarı elde etti. 22 okul ve 35 takımın mücadele ettiği etkinlikte, Eskişehir Anadolu Lisesi hem takım olarak hem de bireysel olarak üstün performans sergileyerek zirveye yerleşti. Ayrıca Artistik Jimnastik Genç A kategorisinde il birincisi oldu.

29.02.2024 10:21
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Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 22 okul ve 35 takımın mücadele ettiği Gençler Karma Satranç etkinliği sona erdi.

Eskişehir Anadolu Lisesi, spor alanında büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Satranç Federasyonu ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Gençler Karma Satranç Eskişehir finalinde, 22 okul ve 35 takım arasından sıyrılarak zirveye yerleşti. Ayrıca Artistik Jimnastik Genç A kategorisinde il birincisi olarak adını yazdırdı. Hem bireysel hem de takım olarak gösterdikleri üstün performansla, Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri sporun zirvesine tırmandı. Bu önemli iki başarı, öğrencilerin azimli çalışmaları dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir Anadolu Lisesi Gençler Karma Satranç Etkinliğinde Zirveye Yerleşti - Son Dakika
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