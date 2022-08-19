Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine devam ediyor. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, gün batımında yola çıkan doğa tutkunları 10 kilometrelik Kent Ormanı parkurunda gece yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte Bademlik tepesinde mola veren katılımcılar, termoslarına doldurdukları çay ve kahve eşliğinde şehir manzarasını izledi. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş başlangıç noktasına dönüşle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gece yürüyüşçüleri Bademlik Tepesinde şehir manzarasını izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.