Eskişehir'de 36 Atlık Barınak Projesi'nde çalışmalar planlanan takvimde ilerliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de 36 Atlık Barınak Projesi'nde çalışmalar planlanan takvimde ilerliyor

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Eskişehir\'de 36 Atlık Barınak Projesi\'nde çalışmalar planlanan takvimde ilerliyor
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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yusuflar Mahallesi'nde yürüttüğü 36 Atlık Barınak Projesi'nde çalışmalar planlanan takvimde ilerliyor. İl Müdürü Hasan Kalın proje sahasında teknik ekipten bilgi aldı, tesisin hizmete sunulması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yusuflar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 36 Atlık Barınak Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje sahasını ziyaret eden İl Müdürü Hasan Kalın, teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'in spor altyapısına katkı sağlaması hedeflenen 36 Atlık Barınak Projesi'nde inşaat süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, teknik heyet ile birlikte Yusuflar Mahallesi'nde yapımı devam eden tesis alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarını yerinde takip eden Kalın, gelinen aşama ve yürütülen teknik süreçlere dair yetkililerden bilgi aldı. Tesisin tamamlanarak hizmete sunulması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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