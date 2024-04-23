Eskişehir\'de Bisiklet Tutkunları Toplum Bilincini Artırmak İçin Tur Düzenledi

Eskişehir'de bisiklet tutkunları toplum bilinci artırmak, bisiklete özendirmek amacıyla 30 kilometrelik tur düzenledi.
Bisiklet Dostluğu Grubu toplum bilinci artırmak, bisiklete özendirmek amacıyla tur düzenledi. Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu köyüne tur düzenleyen 25 grup üyesi oldukça eğlenirken, güzel havanın tadını yaklaşık 30 kilometrelik yolu pedallayarak doyasıya çıkardı. - ESKİŞEHİR
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