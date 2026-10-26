Eskişehir\'de dart il birinciliği 50 sporcuyla Fethi Heper Stadyumu\'nda sona erdi

Eskişehir'de dart il birinciliği 50 sporcuyla Fethi Heper Stadyumu'nda sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 24 Ekim'de Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapılan dart il birinciliği, miniklerden veteranlara farklı yaş kategorilerinde 50 sporcunun katılımıyla sona erdi. Müsabakalarda kategorilerinde dereceye giren sporcular tebrik edildi.
Eskişehir'de düzenlenen Dart Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar İl Birinciliği Müsabakaları, 50 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 24 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyon, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapıldı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda 50 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular tebrik edildi.
Kaynak: İHA
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