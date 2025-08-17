Eskişehir\'de Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Şampiyonu Manda Birliği Oldu

Eskişehir İnönü'de 240 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın finalinde Manda Birliği, İçköyspor'u 9-7 yenerek kupaya uzandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi'nin düzenlediği 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, finallerin ardından tamamlandı. 24 takım ve 240 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın finalinde Manda Birliği, rakibi İçköyspor'u 9-7 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Final programına çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Serhat Hamamcı: "Kardeşliğin kazandığı bir organizasyon oldu"

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, turnuvanın önemine değinerek, "24 takım katıldı, sadece İnönü'den değil çevre il ve ilçelerden de takımlar yer aldı. Böylece spor sayesinde kardeşliği pekiştirdik, yeni insanlarla tanıştık. Her sene geleneksel hale gelen turnuvamızda kardeşliğin kazandığı bir organizasyon oldu" dedi. - ESKİŞEHİR