Eskişehir'de genç kız hentbol finalinde Tayfur Bayar Anadolu Lisesi şampiyon oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de genç kız hentbol finalinde Tayfur Bayar Anadolu Lisesi şampiyon oldu

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Eskişehir\'de genç kız hentbol finalinde Tayfur Bayar Anadolu Lisesi şampiyon oldu
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Eskişehir'de Okul Sporları Hentbol Genç Kız müsabakaları Porsuk Spor Salonu'nda oynanan finallerle sona erdi. Finalde Tayfur Bayar Anadolu Lisesi birinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu; dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol Genç Kız müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren okullar belli oldu. Porsuk Spor Salonu'nda oynanan çekişmeli müsabakalar sonucunda Tayfur Bayar Anadolu Lisesi birinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi üçüncü, Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımların madalya ve kupaları verilirken, müsabakalara katılan tüm sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İHA
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