GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı - Son Dakika
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GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı

08.09.2022 11:54
GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları yaz dönemi güreş branşında sporculara katılım sertifikaları verildi.

Yenikent Spor Salonu Güreş Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika töreni Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in katılımıyla gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte törende bulunan sporcular sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Yaz dönemi güreş branşında antrenörler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın eşliğinde 130 kayıtlı sporcu antrenman yaptı. Haftada 5 gün ve 3 gruba ayrılarak çalışmalarını devam ettiren sporcular yaz dönemi boyunca beslenme ve disiplin konularında da teorik dersler aldı. Antrenmanlarda ise temel motor becerilerini geliştiren çalışmalar ile jimnastik, teknik, taktik, hız ve kuvvet egzersizleri yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GSB Spor Okulları yaz döneminde güreşçiler sertifikalarını aldı - Son Dakika
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