Eskişehir\'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim\'de atıcılık kupası düzenledi

Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim'de atıcılık kupası düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Porsuk Spor Salonu'nda Havalı Silahlar Atıcılık Kupası düzenledi. Kupada sporcular hedefe en iyi atış için kıyasıya yarıştı, Müdürlük tüm katılımcılara başarı dileklerini iletti.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde hayata geçirilen müsabakalarda sporcular, hedefe en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılım sağlayan ve ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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