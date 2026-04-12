Eskişehir'de Masa Tenisi Güç Birliği
Eskişehir'de Masa Tenisi Güç Birliği

Eskişehir\'de Masa Tenisi Güç Birliği
12.04.2026 10:26
Protokol üyeleri sporun yaygınlaştırılması için bir araya geldi, hakem Kevser Yıldız ödül aldı.

23 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü çerçevesinde Eskişehir'de protokol üyeleri bir araya gelerek sporun yaygınlaştırılması için güç birliği yaptı. Öte yandan ITTF tarafından düzenlenen dünya geneli proje yarışmasında Eskişehirli hakem Kevser Yıldız derece elde ederek Türkiye'nin gururu oldu.

Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş; İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayraktar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, International Table Tennis Federation Foundation (ITTF) tarafından dünya genelinde düzenlenen proje yarışmasında Eskişehir hakemi Kevser Yıldız'ın derece elde ederek Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanması sevinçle karşılandı.

Hasan Aktaş: "Okullar ve huzurevlerinde etkinlikler yapacağız"

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş, masa tenisinin her yaş grubuna yayılması için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her yaştaki bireyin masa tenisiyle buluşmasını ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje doğrultusunda; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyetleri hakkında da bilgi alışverişinde bulunarak, özellikle okullar ve huzurevlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz desteğiyle gerçekleştireceğimiz etkinlikler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Günün anlam ve önemine binaen desteklerinden dolayı müdürlerimize küçük bir hediye takdim ettik; nazik kabulleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. Projemiz kapsamında planlanan faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla kurum ziyaretlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecektir."

Program sonunda İl Temsilcisi Aktaş, desteklerinden dolayı il müdürlerine günün anısına hediyelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehir'de Masa Tenisi Güç Birliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
SON DAKİKA: Eskişehir'de Masa Tenisi Güç Birliği - Son Dakika
