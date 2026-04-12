Eskişehir\'de Masa Tenisi Güç Birliği

23 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü çerçevesinde Eskişehir'de protokol üyeleri bir araya gelerek sporun yaygınlaştırılması için güç birliği yaptı. Öte yandan ITTF tarafından düzenlenen dünya geneli proje yarışmasında Eskişehirli hakem Kevser Yıldız derece elde ederek Türkiye'nin gururu oldu.

Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş; İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayraktar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, International Table Tennis Federation Foundation (ITTF) tarafından dünya genelinde düzenlenen proje yarışmasında Eskişehir hakemi Kevser Yıldız'ın derece elde ederek Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanması sevinçle karşılandı.

Hasan Aktaş: "Okullar ve huzurevlerinde etkinlikler yapacağız"

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Eskişehir Masa Tenisi İl Temsilcisi Hasan Aktaş, masa tenisinin her yaş grubuna yayılması için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her yaştaki bireyin masa tenisiyle buluşmasını ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje doğrultusunda; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyetleri hakkında da bilgi alışverişinde bulunarak, özellikle okullar ve huzurevlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz desteğiyle gerçekleştireceğimiz etkinlikler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Günün anlam ve önemine binaen desteklerinden dolayı müdürlerimize küçük bir hediye takdim ettik; nazik kabulleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. Projemiz kapsamında planlanan faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla kurum ziyaretlerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecektir."

Program sonunda İl Temsilcisi Aktaş, desteklerinden dolayı il müdürlerine günün anısına hediyelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR