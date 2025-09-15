Eskişehir\'de Pickleball Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı

Eskişehir'de büyük coşkunun yaşandığı pickleball turnuvası tamamlandı.

Turnuva, 12 Eylül 2025 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık Pickleball Sahası'nda başladı. Çok sayıda sporcunun katılım sağladığı turnuva, 14 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada yer alan sporcuları ve emek veren hocaları tebrik etti. - ESKİŞEHİR