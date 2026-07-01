Eskişehir'de Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Spor Okulları Açıldı

Eskişehir\'de Spor Okulları Açıldı
01.07.2026 10:23
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eskişehir'de yaz tatilini sporla geçirecek çocuklar için okullar açtı.

Eskişehir'de düzenlenen törenle açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ile çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla geçirmeleri amaçlanıyor.

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla çocuklar için yaz tatili başladı. Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sporla, hareketle ve eğlenerek geçirmeleri amacıyla GSB Spor Okulları açıldı. Okulların açılış töreni, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalan, törende çocuklarla bir araya gelirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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