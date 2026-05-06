Eskişehir'de Taekwondo Başarıları Kutlandı
Eskişehir'de Taekwondo Başarıları Kutlandı

06.05.2026 09:47
Vali Yılmaz, taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu ve genç sporcuları kabul etti, başarılarını tebrik etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, GK Şampiyonlar Spor Kulübü Antrenörü ve sporcusu Gülsena Karakuyulu ile Türkiye ve uluslararası Taekwondo turnuvalarında çeşitli dereceler elde eden genç sporcularını makamında kabul etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Gülsena Karakuyulu, Taekwondo Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda 22'nci Türkiye şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, elde edilen başarıların Eskişehir ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın başarıya giden yolda en önemli unsurlar olduğunu ifade etti. Özellikle genç sporcuların ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri derecelerin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Vali Yılmaz, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra özgüvenli, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde de önemli rol üstlendiğini vurguladı. Yılmaz, sporcuları, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

