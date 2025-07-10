Eskişehir\'de Voleybol Coşkusu

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) Hollanda ile oynadığı maçı dev ekranda takip etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Eskişehirliler bir araya geldi. Müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarla coşku yaşadı. Parka gelen vatandaşlar, takımın heyecanına ortak oldu. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Hollanda'nın konuğu olduğu maçta üstün bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, rakibine set vermeden 3-0 galip ayrılarak parkeden zaferle ayrıldı. Maçın set skorları 25-20, 25-18 ve 25-15 şeklinde gerçekleşti. - ESKİŞEHİR