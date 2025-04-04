Eskişehir\'de Yapay Zeka ile Ghibli Tarzı Görseller

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gerçek fotoğrafların yapay zeka araçları ile Studio Ghibli (Animasyon) tarzında yeniden üretildiği akıma dahil oldu.

Yapay zeka her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlk başlarda yalnızca sohbet edilebilen yapay zeka araçları artık görsel ve video üretimi konusunda da önemli gelişmeler kaydederken, sosyal medyada yeni bir akım başladı. Gerçek fotoğrafların yapay zeka araçları ile 'Studio Ghibli' tarzında dönüştürüldüğü görseller internet aleminde viral oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de akımdan geri kalmadı. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile sporcuların yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri yer aldı. - ESKİŞEHİR