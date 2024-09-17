Eskişehir'de Yaz Spor Okulları ile Eskrim Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaz Spor Okulları ile Eskrim Eğitimi

Eskişehir\'de Yaz Spor Okulları ile Eskrim Eğitimi

Eskişehir'deki yaz spor okullarında eskrim eğitimi alan çocuklar, geleceğin sporcu adayları oluyor.

17.09.2024 09:55
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarında eskrim branşında eğitim alan 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklar, hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal yönden gelişim sağlayarak geleceğin profesyonel sporcu adayları haline geliyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte başlayan 'Yaz spor okulları' eğitimine devam ediyor. Farklı branşlarda devam eden eğitimlerle, çeşitli yaş gruplarındaki yüzlerce çocuk sporla tanışma fırsatı yakalıyor.

Eskişehir Yeni Stadyumundaki antrenman salonlarında yaz spor okulları bünyesinde eskrim kursuna giden 7 ila 14 yaş arasında onlarca çocuk, eskrim sporu ile tanışıyor. Her yıl yaz tatili döneminde 3 ay eğitim gören çocuklardan gelişime açık olanlar, profesyonel sporcu olma yolunda adım atıyor. Eskrim antrenörleri eşliğinde eğitim gören sporcular, ulusal ve uluslararası düzeydeki turnuvalarda kendilerini deneme fırsatı da yakalıyor.

"Ulusal ve Uluslararası seviyede düzenlenen turnuvalara katılıyoruz"

Küçük yaşta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki eskrim kurslarına gelerek Türkiye derecesi elde edebilecek düzeyde kendisini geliştiren sporcuların bulunduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Mustafa Usular, "Şu anda 30'u bayan ve 10'u erkek olmak üzere 40 adet elit sporcumuz var. Haftanın her günü çalışmalarımıza katılıyorlar. Günlük çalışmamız 2 saat sürüyor, 3 ila 4 grubumuz? var. Bu gruplardan 2'si elit, diğer grup ise yeni başladı. Yeni başlayan grubumuz küçük yaştaki sporculardan oluşuyor. Yeni başlayan gruplarımızda yaş aralığı 7 ila 14 arasında değişkenlik gösteriyor. Sporcularımız, müsabakalara 1 ila 1 buçuk senelik bir çalışma ile katılıyorlar. Spor malzemeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Bakanlığımız tarafından temin ediliyor. Ulusalda Türkiye şampiyonalarına ve Uluslararası seviyede düzenlenen açık turnuvalara katılarak sporcularımızın tecrübe edinmelerini sağlıyoruz. Bizim için 2024 yılı çok başarılı bir sene oldu. Selin Ece İncesu; 3 kere Türkiye şampiyonu, 2 kere de açık turnuva şampiyonu oldu" dedi.

"Hem dikkatlerini hem de dengelerini nasıl sağlayacaklarını öğretiyoruz"

Eskrim sporuyla çocukların kendilerini birçok alanda geliştirebildiğini, bu branş sayesinde kendilerini hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal yönden geliştirebildiklerini belirten Türkiye Eskrim Federasyonunun sözleşmeli antrenörü Çiğdem Abaza, şu ifadeleri kullandı:

"Eskrim, anlık karar verme yeteneğini geliştirdiği gibi sezgisel güçleri de kuvvetlendirir. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma konusunda yapıcı etkileri vardır. Küçük yaş gruplarında eğitime eskrim jimnastiği olarak başlıyoruz. Özellikle çocuklara fiziksel olarak hem dikkatlerini hem de dengelerini nasıl sağlayacağını öğretiyoruz. Sporcularımız 3 aylık süre içerisinde eskrim branşını tanıyorlar. Bu branşla ilgili bilgileri, müsabaka kurallarını ve yarışma ortamını kendilerine aktarıyoruz. Temel hareketlerimizi öğrendikten sonra yeteneği ve isteği olan sporcularımızın bu alana dair önü açılıyor. Devam etmek isteyen sporcularımızla bu süreci ilerletiyoruz. Lisanslarını aldıktan sonra müsabaka ortamına giriyorlar. Yerel çapta müsabakalar ve madalyalarla bu sporu teşvik etmeye ve özendirmeye çalışıyoruz. Kazandığında başarısını korumak için aynı performansta çalışmayı ve kaybettiğinde rakiplerinden daha fazla çalışması gerektiğini öğrenen çocuklarla daha büyük hedeflere azimle ve kararlılıkla ilerliyoruz. Eskrim zor bir spor olduğu için 3 ay bu branşı öğrenmeye yetmiyor ancak çocuklarımızı spora kazandırmış oluyoruz. Öncelikle eskrimi öğreniyorlar, 3 ayda müsabakalara katılacak seviyeye geçmek oldukça zor. GSB yaz spor okullarıyla lisanslı sporcu olma yolunda büyük bir adım atmış oluyorlar." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehir'de Yaz Spor Okulları ile Eskrim Eğitimi - Son Dakika

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