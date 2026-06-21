Eskişehir\'de Yol Bisikleti Yarışları Heyecanı

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1. Bölge 2. Etap Yol Bisikleti Yarışları, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir, hafta sonu prestijli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ulusal takviminde yer alan 1. Bölge 2. Etap Yol Bisikleti Yarışları, Yenikent bölgesinde yapıldı.

Mücadele 8 kategoride yapıldı

Yenikent'in zorlu ve dik parkurlarında gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli pedal sporcuları katıldı. Toplamda 102 sporcunun start aldığı organizasyonda, yarışmacılar 8 farklı kategoride podyuma çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Çevre sakinlerinin de yol kenarlarından ilgiyle takip ettiği yarışlarda sporcular, hem rakipleriyle hem de zorlu parkur şartlarıyla mücadele etti. Federasyon yetkilileri, Eskişehir'in bisiklet sporuna olan yatkınlığına ve Yenikent bölgesinin bu tarz etaplar için oldukça elverişli olduğuna dikkat çekti.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından organizasyon tamamlandı. - ESKİŞEHİR