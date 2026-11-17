Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalın, Avrupa şampiyonu Özdemir'i tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa şampiyonu milli yüzücü Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Özdemir'in dereceleri ve gelecek dönem hedefleri konuşuldu; Kalın, milli sporcuyu tebrik ederek yeni müsabakalarda başarılar diledi.
Avrupa şampiyonluğu bulunan milli yüzücü Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.
Uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette sporcunun elde ettiği başarılar ve gelecek dönem hedefleri üzerine görüşüldü. İl Müdürü Kalın, milli yüzücü Özdemir'i tebrik ederek katılacağı yeni müsabakalarda başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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