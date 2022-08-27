Nilgün Çelik, Eskişehir'den madalyayla döndü - Son Dakika
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Nilgün Çelik, Eskişehir'den madalyayla döndü

27.08.2022 17:50
Nilgün Çelik, Eskişehir'den madalyayla döndü

Eskişehir ilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı adına düzenlenen yarı maraton koşusunda Çaycuma ilçesini temsilen katılan emekli öğretmen Nilgün Çelik, koşudan yine birincilikle dönerek gençlere taş çıkardı.

Eskişehir ilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı adına düzenlenen yarı maraton koşusunda Çaycuma ilçesini temsilen katılan emekli öğretmen Nilgün Çelik, koşudan yine birincilikle dönerek gençlere taş çıkardı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beden eğitimi öğretmenliğinden emekli, halkoyunlarından dalışa, yamaç paraşütünden tiyatroya ve maraton koşusuna kadar birçok alanda derece alan 67 yaşındaki Nilgün Çelik, Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivaline katıldı.

"Kurtuluşun 100. yılı için koşuyoruz" sloganı ile 26-27 Ağustos tarihlerinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleşti. Yarı Maraton Koşusunda kendi dalında birinci geldi. Bayanlar 60-69 yaş kategorisinde, 21 kilometreyi 2 saat 19 dakikada bitirerek birincilik elde ederek madalya almaya hak kazandı. Gençlere taş çıkartan Nilgün Çelik, duygularını şu şekilde ifade etti; " Anlamlı ve özelliği olan bir günde koşmak beni heyecanlandırdı.Bundan önce hep 10 K koşuyordum. İlk defa 21 K koştum ve başardığımı görmek, yarışı bitirmek en büyük mutluluk. Katılım çok yüksekti. Başardım." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilgün Çelik, Eskişehir'den madalyayla döndü - Son Dakika

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