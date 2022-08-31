2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası sona erdi

31.08.2022 13:14
2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası sona erdi

Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi'nde düzenlenen 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi'nde düzenlenen 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

Mihalıççık Spor Kulübü başta olmak üzere farklı şehirlerden Eskişehir'e gelen 2. Yunus Emre Hoşgörü Hentbol Turnuvası, seyircilerin yoğun ilgisi ile sona erdi. Turnuva ile tüm sporseverlere 4 gün boyunca görsel bir şölen yaşatıldı. Yunus Emre'nin yaşam felsefesini yaşatmak amacı ile gerçekleştirilen turnuva, kazananın da kaybedenin olmadığı sadece hoşgörünün esas alındığı bir etkinlikti.

Takımlar sezon öncesi eksiklerini gördüler

Turnuvaya katılan Beykoz Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Mihalıççık Spor Kulübü; sezon öncesi teknik ve taktik çalışmalarını değerlendirip oyuncularının eksiklerini gördüler. Süper Lig'de mücadele eden takımlar, Eskişehir'de bir araya geldikleri için güzel temennilerde bulundular. Fair play çerçevesinde gerçekleşen müsabakaları seyreden Mihalıççıklı vatandaşlar tribünlerde eksikliğini hissettirmedi.

Turnuva sonrası gerçekleştirilen kupa töreni; takımlar, antrenörler ve sporcuların alkışlanması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması Erenköy Mahalle sakinlerinden Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti Erenköy Mahalle sakinlerinden Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi Açıyor Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Bölgeye Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi Açıyor
Kaynak: İHA

Yunus Emre, Mihalıççık, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement