Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu\'ndan 4 Madalya

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Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 'Kick Boks' müsabakalarında 4 madalya kazandı.

Okul Sporları kapsamında; 'Kick Boks' Eskişehir İl birinciliği müsabakalarında, Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencileri küçük ve yıldızlar kategorilerinde üç altın, bir bronz olmak üzere toplam dört madalya ile büyük bir başarıya imza attı. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Spor Faaliyetleri' programı kapsamında yer alan 'Kick Boks' Eskişehir İl birinciliği müsabakaları, Eskişehir Gökmeydan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Rakipleri karşısında küçük kızlar kategorisinde 5/A sınıfı öğrencisi Ravzanur Kaçan 47 kiloda, 5/C sınıfından Nehir Alper +47 kiloda 'Point Fight' dalında il birincisi oldular. Yıldız kızlar kategorisinde 8/D sınıfından Züleyha Dağdelen 'Kick Light' dalında il birincisi olurken, yine 8/D sınıfından yıldız erkekler kategorisinde Orçun Yıldırım 'Kick Boks' il üçüncüsü oldu.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 2Kick Boks' alanında madalya kazandıran öğrencilerimizi ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulda da küçük bir tören düzenlendik ve şampiyon öğrencilerimiz ödüllendirdik" dedi. - ESKİŞEHİR