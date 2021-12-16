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Eskişehir Ormanspor, Beykoz Belediyespor'u yenip yılı galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika

Eskişehir Ormanspor, Beykoz Belediyespor'u yenip yılı galibiyetle kapatmak istiyor

16.12.2021 14:05
Eskişehir Ormanspor, Beykoz Belediyespor'u yenip yılı galibiyetle kapatmak istiyor

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beykoz Belediyespor ile yapacağı maçı kazanmayı hedefliyor.

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beykoz Belediyespor ile yapacağı maçı kazanmayı hedefliyor.

Kulübün sportif direktörü Burçin Albayrak, yaptığı açıklamada, Beykoz Belediyespor'un ligin önemli ve zirve takibi yapan ekiplerinden biri olduğunu kaydetti.

İstanbul temsilcisinin gücünün farkında olduklarını belirten Albayrak, "Bu ciddiyet doğrultusunda eksiklerimize rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta sporcularımız, Mamak Belediyespor karşısında güzel bir galibiyete imza attı. Bu hafta sonu da son topa kadar mücadelemizi sürdürüp 2021 yılını en güzel şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaleci Taner Günay ise geçen hafta kazandıkları maçın anlamlı olabilmesi için Beykoz Belediyespor karşılaşmasında galip gelmeleri gerektiğine değinerek, "İnşallah istediğimiz sonucu alarak 2021 yılını en güzel şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hazırlıklarına devam eden Eskişehir Ormanspor'da sakatlığı bulunan takım kaptanı Ramazan Döne ile durumları maç saatinde belli olacak Mehmet Demirezen ve Ali Can Göçmen, antrenmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig, Eskişehir, Hentbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehir Ormanspor, Beykoz Belediyespor'u yenip yılı galibiyetle kapatmak istiyor - Son Dakika Spor


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