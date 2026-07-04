Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, ANALİG Ragbi Grup Müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.
ANALİG Ragbi Grup Müsabakalar, 30 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, müsabakalarda mücadele etti. Tüm maçları kazanan Eskişehir Ragbi Kadın Takımı, namağlup şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehir Ragbi Kadın Takımı Şampiyonluk Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?