Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, miniklere satranç eğitimi vermeye devam ediyor. Akıl ve zeka oyunları atölyesi çerçevesinde sürdürülen derslere, minik çocuklar yoğun katılım gösteriyor. Derslerde, satranç oyun kuralları başta olmak üzere taşların hareketleri ve karşılıklı yapılan maç içi hamleler gösterilirken aynı zamanda neşeli fotoğraf kareleri oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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