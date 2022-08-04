Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı

04.08.2022 13:11
Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zeka oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor.

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zeka oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor.

Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, miniklere satranç eğitimi vermeye devam ediyor. Akıl ve zeka oyunları atölyesi çerçevesinde sürdürülen derslere, minik çocuklar yoğun katılım gösteriyor. Derslerde, satranç oyun kuralları başta olmak üzere taşların hareketleri ve karşılıklı yapılan maç içi hamleler gösterilirken aynı zamanda neşeli fotoğraf kareleri oluştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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