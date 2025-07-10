Eskişehir U14 Atletizm Şampiyonası\'nda Afyon Başarısı

4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Organizasyona katılan Afyonkarahisarlı sporcularımız Nihat Karabacak ve İbrahim Efe Barıngan, elde ettikleri derecelerle hem Afyonkarahisar'ı hem de kulüplerini gururlandırdı. Uzun atlama branşında yarışan Nihat Karabacak, 5.67 metrelik derecesiyle Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Yarışma süresince sergilediği istikrarlı performans, teknik beceri ve fiziksel kapasitesiyle dikkat çeken Karabacak, gelecek vadeden sporcular arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı. 60 metre engelli koşuda mücadele eden İbrahim Efe Barıngan ise Türkiye 5'incisi olarak önemli bir derece elde etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcularımızı yetiştiren ve bu başarıda emeği olan antrenör Seyhan Güven'i tebrik ediyor; sporcularımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR