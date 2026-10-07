Eskişehir Valisi, Eskişehirspor'a Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda başarı diledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Eskişehirspor için sosyal medya hesabı üzerinden bir başarı mesajı yayımladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında sahaya çıkacak olan Eskişehirspor'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda siyah-kırmızılı takıma başarılar diledi. Taraftarın coşkusuna ve takımın ruhuna vurgu yapan Yılmaz, paylaşımında, "Tribünlerin gür sesi, armasındaki asil ruh ve sahada dökeceği her damla terle inanıyoruz ki zafere ulaşan taraf biz olacağız. Yüreğimizle, inancımızla ve ilk günkü coşkumuzla takımımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.