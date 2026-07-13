Eskişehir Yüzme Takımları Başarıyla Döndü

Bilecik'te düzenlenen ANALİG Yüzme 1. Etap müsabakalarına Eskişehir'den katılan 13-14 Yaş Kız Takımı bölge şampiyonu, 13-14 Yaş Erkek Takımı ise bölge ikincisi oldu.

ANALİG Yüzme 1. Etap müsabakaları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Müsabakalara Eskişehir'den de takımlar katılım sağladı. Eskişehir'in 13-14 Yaş Kız Takımı bölge şampiyonu, 13-14 Yaş Erkek Takımı ise bölge ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehir takımlarının önümüzdeki günlerde Elazığ'da düzenlenecek ANALİG Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR