Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan\'da 2 Birincilik Elde Etti

Spor

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Eskrim EFC Uluslararası CİRCUİT Turnuvaları'na katılan Eskişehirli sporcular 2 adet 1'incilik elde etti.

Eskrim EFC Uluslararası CİRCUİT Turnuvaları, 1-2 Haziran 2024 tarihinde Bulgaristan'ın Shumen kentinde yapıldı. Gerçekleştirilen spor organizasyonuna Eskişehir'den de sporcular katıldı. U12 Turnuvası'nda Selin Ece İncesu 1'inci oldu. Hasan Kemal Canko ise U10 Turnuvası'nda 1'inci, U14 Uluslararası Turnuvası'nda da takım 3'üncülüğü elde etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, derece yapan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR