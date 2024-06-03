Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan'da 2 Birincilik Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan'da 2 Birincilik Elde Etti

Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan\'da 2 Birincilik Elde Etti

Bulgaristan'ın Shumen kentinde düzenlenen Eskrim EFC Uluslararası CİRCUİT Turnuvaları'na katılan Eskişehirli sporcular, 2 birincilik elde etti. U12 Turnuvası'nda Selin Ece İncesu birinci olurken, Hasan Kemal Canko ise U10 Turnuvası'nda birincilik kazandı. Ayrıca, U14 Uluslararası Turnuvası'nda takım olarak da üçüncülük elde edildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, derece yapan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

03.06.2024 11:31
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Bulgaristan'da gerçekleştirilen Eskrim EFC Uluslararası CİRCUİT Turnuvaları'na katılan Eskişehirli sporcular 2 adet 1'incilik elde etti.

Eskrim EFC Uluslararası CİRCUİT Turnuvaları, 1-2 Haziran 2024 tarihinde Bulgaristan'ın Shumen kentinde yapıldı. Gerçekleştirilen spor organizasyonuna Eskişehir'den de sporcular katıldı. U12 Turnuvası'nda Selin Ece İncesu 1'inci oldu. Hasan Kemal Canko ise U10 Turnuvası'nda 1'inci, U14 Uluslararası Turnuvası'nda da takım 3'üncülüğü elde etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, derece yapan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan'da 2 Birincilik Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Eskrimciler Bulgaristan'da 2 Birincilik Elde Etti - Son Dakika
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