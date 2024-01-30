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Eskişehirli Genç Sporcudan Çiftlerde Şampiyonluk - Son Dakika
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Eskişehirli Genç Sporcudan Çiftlerde Şampiyonluk

Eskişehir'den katılan Dila Biyçe Dönmez, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Kış Kupası Turnuvası'nda çiftlerde şampiyonluk elde etti. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcunun başarısını kutladı.

Eskişehirli Genç Sporcudan Çiftlerde Şampiyonluk
30.01.2024 - 10:25,
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 14 yaş Kış Kupası Turnuvası'na Eskişehir'den katılan Dila Biyçe Dönmez, çiftlerde şampiyonluk elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 22-26 Ocak tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen 14 yaş Kış Kupası Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Eskişehir'den katılan genç sporcu Dila Biyçe Dönmez, çiftlerde şampiyonluk elde ederek memleketinin gururu oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcunun ve antrenörünün başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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