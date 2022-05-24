Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu

24.05.2022 15:22
Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu

Eskişehir'de 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.

Eskişehir'de 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 2'inci olarak gümüş madalya kazandı.

Milli İrade İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Taşdöven, Türkiye Uluslararası Artistik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Su balesi figür ve solo gösterisi kategorisinde Eskişehir 1'incisi olan minik sporcu, Türkiye şampiyonasında ise 2'inci oldu. Gümüş madalyayı alan Hilal Taşdöven, okulunda da sevgiyle karşılandı. Minik sporcu Okul Müdürü Muhittin Mot tarafından tebrik edilerek, ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor Meradaki hayvanların oluşturduğu manzaralar Afrika belgesellerini aratmıyor
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Gümüş, Yüzme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehirli Hilal Türkiye 2'incisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement