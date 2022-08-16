Ağustos 18-21 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Durgunsu Kano Büyükler Avrupa Şampiyonası için Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duman hazırlıklarını tamamladı. Başarılı kanocu Duran, Milli Takım kafilesi ile hareket etti. Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini belirten başarılı sporcu Duman aynı zamanda şampiyonada mücadele eden en genç isimler arasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ali Duman, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskişehirli kanocu Mehmet Ali Duran Almanya'da yarışacak - Son Dakika

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