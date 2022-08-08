Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın üçüncü gününde, Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı gümüş madalyanın sahibi oldu. Rekortmen sporcu Boyacı, Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Para Yüzme Kadınlar S5-7 sınıfı 50 metre Kelebek finali sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından gümüş madalyaya layık görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sümeyye Boyacı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sümeyye Boyacı İslami Dayanışma Oyunları'na damgasını vurdu - Son Dakika

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