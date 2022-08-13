Kramp sürekli tekrarlanıyorsa doktora başvurunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Kramp sürekli tekrarlanıyorsa doktora başvurunuz

13.08.2022 10:28
Kramp sürekli tekrarlanıyorsa doktora başvurunuz

Eskişehirli milli yüzücü ve antrenör Hüseyin Yılmaz, kramp oluşması halinde insanların panik yapmadan sırt üstü kıyıya yüzmesi gerektiğini anlatarak, "Kişide kramp olayları sürekli tekrarlanıyor ise mutlaka doktora gözükmeli" şeklinde konuştu.

Eskişehirli milli yüzücü ve antrenör Hüseyin Yılmaz, kramp oluşması halinde insanların panik yapmadan sırt üstü kıyıya yüzmesi gerektiğini anlatarak, "Kişide kramp olayları sürekli tekrarlanıyor ise mutlaka doktora gözükmeli" şeklinde konuştu.

Hüseyin Yılmaz, yaz sezonundan dolayı Eskişehirlilerin yüzme kurslarına olan talebinin yüksek olduğunu dile getirdi. Eski Galatasaraylı atlet olan Yılmaz, havuzlarda sıklıkla meydana gelen kramp durumunda yapılması gerekenlerden bahsetti. Denize veya havuza girmeden önce diğer spor dallarındaki gibi açma germe hareketleri ile vücudun esnetilmesine dikkat çeken Yılmaz, "Kramp olaylarına sürekli olarak maruz kalan kişi, muhakkak doktora görünmelidir" dedi.

"Genellikle kramp, baldır ve ayak kas gruplarında oluşur"

İnsanlarda bir takım mineral eksikliğinden dolayı çeşitli kas gruplarında kramp oluşabileceğinden söz eden yüzme antrenörü Yılmaz, konu ile alakalı olarak şöyle konuştu:

"Kramp gerçeklemesi halinde, o bölge sertleşir ve kullanılmaz bir hale gelir. Genellikle kramp oluşan bölgeler ise baldır veya ayak kas gruplarıdır. Denizde veya havuzda ise birey her şeyden önce panik yapmamalıdır. Sakin bir şekilde kıyıya ulaşmaya çalışmalıdır. Aksi halde boğulma tehlikesi ile yüz yüze kalabilir. Kıyıya yüzerken artan stres ile beraber krampın etkisi daha fazla hissedilir. Bunun için eğer yapabiliyor ise kişi, sırt üstü yüzmeyi denesin."

"Kişi öncelikle düz bir zemine uzanmalı"

"Krampın gerçekleştiği noktaya hafif vuruşlar yapılarak veya ovalayarak oluşan sertliği dağıtabilirsiniz" diyen eğitmen Hüseyin Yılmaz; "Kişi, öncelikle düz bir zemine yatmalı. Eğer ayak bölgesinde bir kramp var ise baldır kas gruplarına hafifçe basınç uygulayarak, ayak ileri geri yönde hareket ettirilmelidir. Böylece kramp bir nebze azalacaktır. Diğer bacağınızla da yaylanma hareketi yapılarak vücudunuzu rahatlatabilirsiniz." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kramp sürekli tekrarlanıyorsa doktora başvurunuz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kramp sürekli tekrarlanıyorsa doktora başvurunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement