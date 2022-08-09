Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika
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Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu

09.08.2022 10:07
Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu

Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı, ilk günden müthiş bir başlangıç yaptı. 56 ülkeden ve 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlarda Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile Erkek Gülle Atma kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Karahan; 5 altın ve 2 gümüş ile 7 kez kürsü yapan Türk Milli Takımı'na katkıda bulunarak, şampiyon oldu. - ESKİŞEHİR

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Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın... Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Alperen Karahan, atletizm erkekler gülle atma finalinde 20.46m'lik atışıyla oyunlar rekoru kırarak altın...
Kaynak: İHA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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