Eskişehirli Sporcu Burak Kahya ATV Şampiyonasında 4. Oldu

Ankara'daki ATV şampiyonasına katılan Eskişehirli sporcu Burak Kahya, 10 saniye farkla derece alamayıp 4. oldu.
2024 Türkiye Endro-ATV Şampiyonası 2. Ayak yarışları Ankara'da düzenlendi. Burak Kahya isimli sporcu Eskişehir'den yarışlara katıldı. Kıran kırana geçen parkurda Burak Kahya iyi bir performans gösterse de, 10 saniye farkla dereceye giremedi. Oldukça keyifli geçen yarışta derece elde edemeyen Kahya, Eskişehir'e geri döndü. - ESKİŞEHİR
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