Eskişehirli Sporcu Eda Nur Tulum, Türkiye Rekorunu Kırarak 2028 Olimpiyatlarına Odaklandı

İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği derece ile hem kendi hem de gençler Türkiye rekorunu kıran Eskişehirli sporcu Eda Nur Tulum, hedefinin 2028 Olimpiyatları olduğunu söyledi.
17-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un Ataköy semtinde düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den Eda Nur Tulum da katılmıştı. Eskişehirli sporcu, 400 metrede 54.02 saniyelik derece elde ederek hem kendi hem de gençler Türkiye rekorunu kırarak birinci olmuştu. Genç atlet şimdiki hedefinin 2028 Olimpiyatları olduğunu bunun için hava şartları ne olursa olsun çalışacağını ve kürsüde yer almak istediğini ifade etti.
"2028 Olimpiyatları'nda 400 metrede koşmak istiyorum ve o kürsüde yer almak istiyorum "
Hedefinin 2028 Olimpiyatları olduğunu söyleyen genç atlet Eda Nur Tulum şöyle konuştu:
"Son yarışım Büyükler Türkiye Şampiyonasıydı orada kişisel eğim koştum 54.02 ile Türkiye rekorunu egale ettim. Çok mutluyum, güzel yarış geçti ve çekişmeli zor bir süreçti. Hava şartları yağmur kar soğuktu ama ona rağmen hiç durmadık. Zor antrenmanlar yaptık. Bu süreçte antrenörüm Gökhan Dede ile güzel çalışmalar yaptık. Ona rağmen güzel bir yarış geçti. Bu yıl hedeflerim 2024 Olimpiyatları'na katılmak. Ondan sonra U20 Dünya Gençler Şampiyonası olacak orada güzel bir dereceyle finale çıkıp finalden sonra kürsüde yer almak istiyorum. Son olarak da 2028 Olimpiyatları'nda kendi branşımda 400 metrede koşmak istiyorum ve orada kürsüde yer almak istiyorum."
Gökhan Dede: "Eskişehir'de yapılmayan hedefleri gerçekleştirdik"
Eda Nur Tulum'un antrenörü Gökhan Dede, hedeflerinin büyük olduğunu bu yüzden yoğun çalıştıklarını ifade etti. Dede aynı zamanda Eda'nın 3 yıllık sporcu olmasına rağmen 20'nin üzerinde rekoru olduğunu söyleyerek, "Eda Nur Tulum ile birlikte olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Şimdi atletizm kolay bir spor değil çünkü tamamen zor şartlar altında çalışmamız gerekiyor. Yani yağmur yağsa da kar yağsa da soğuk güneş hiçbir şey fark etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoğun geçti, çünkü yoğun olmak zorunda. Hedeflerimiz büyük ama olması gereken yoğunlukta. Çünkü Eda daha 17 yaşında hedeflerimiz büyük 2024 olimpiyatları, 2024'ün arkasından da 2028 olimpiyatları. Hatta bunun arasında Gençler Dünya Şampiyonası var. Arkasından 2025 yılında Avrupa Salon Şampiyonası hedefimiz var. Avrupa Gençler Şampiyonası var. Yaşımız hala ufak olduğu için bu yıl yıl böyle 2028'e kadar şampiyonalarının hepsinde yer almak istiyoruz. Türkiye'de yapılmamış olan şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz ki Eskişehir'de yapılmayan hedefleri gerçekleştirdik. Eda şu anda en son egale ettiği gençler salon Türkiye rekoruyla beraber 20 tane rekorumuz oldu ki Eda daha 3 yıllık bir sporcu ve bu böyle katlayarak gidecek inşallah. Çünkü azimliyiz, istekliyiz tamamen güven üzerine kurulu bir çalışma sistemimiz var. Birbirimize inanıyoruz ve bu bizi başarıya götürecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
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