Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı - Son Dakika
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Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı

17.08.2022 22:02

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız'ın da aralarında bulunduğu Erkek Kılıç Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdı.

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız'ın da aralarında bulunduğu Erkek Kılıç Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine isimlerini yazdırdı.

Erkek Kılıç Takımı, 5. Konya İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. Aralarında Eskişehirli eskrim sporcusu Muhammed Anasız başta olmak üzere Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Tolga Aslan; Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar. Başarılı Kılıç Takımı'na, sosyal medya üzerinden destek ve tebrik mesajları geldi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek Kılıç Milli Takımı hem gümüş madalyanın hem de Eskişehirli sporseverlerin takdirini kazandı - Son Dakika
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